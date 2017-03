Kourtney Kardashian : Son ex Scott Disick est "accro au sexe"

Ce dimanche 12 mars, les Kardashian sont de retour à la télévision ! La 13e saison de leur émission de télé-réalité, L'Incroyable Famille Kardashian (Keeping up with the Kardashians en anglais) sera diffusée sur E!. La chaîne vient de publier une nouvelle bande-annonce, compilant les différentes péripéties des membres de la célèbre famille.

Kourtney Kardashian et Scott Disick y figurent. "Je suis un accro au sexe !", déclare Scott au cours d'une dispute en plein dîner dans la vidéo d'une minute. Dans le plan suivant, son ex-compagne lui confie : "Ça ne marchera jamais." Le couple est-il résolu à vivre séparé, après une tentative de réconciliation en décembre dernier ?

En février, Scott Disick a passé quelques jours en charmante compagnie à Miami. La star de télé-réalité de 33 ans aurait craqué pour les mannequins Amber Davis et Jessica Harris. Le mois précédent, Lord Disick avait activement participé au festival de Sundance, dans l'Utah. Il n'avait assisté à aucune projection de film, enchaînant plutôt les soirées arrosées en boîte de nuit ainsi que dans une villa louée pour son séjour.

Humiliée à maintes reprises, Kourtney Kardashian est visiblement décidée à vivre séparée du père de ses enfants (Mason, Penelope et Reign, 7, 4 et 2 ans). Les téléspectateurs de Keeping up with the Kardashians en apprendront davantage dans les épisodes à venir...