Kourtney Kardashian : Vacances consolatrices pour son ex-chéri Younes Bendjima

Le 7 août dernier, le site TMZ lâchait une bombe en révélant que Kourtney Kardashian avait mis un terme à sa relation avec Younes Bendjima après un an et demi ensemble. Selon la presse américaine, c'est à la suite de vives tensions avec son petit ami, décrit comme jaloux et impulsif, que la star de 38 ans avait décidé de rompre. Une séparation qui serait survenue à la mi-juillet supposément après une infidélité du Français, peu de temps après la fin de leurs vacances en Italie.

Quelques heures après cette annonce explosive, des photos de Younes Bendjima (disponibles dans notre diaporama ci-dessus) avaient circulé sur la Toile, faisant même réagir Kim et Khloé, qui n'avaient pas hésité à clasher l'ex de leur soeur. Après sa rupture avec la bombe américaine, le mannequin de 25 ans s'était effectivement envolé pour des vacances au Mexique. Entouré d'une bande d'amis notamment composée du top model Jordan Ozuna (ancienne serveuse ayant un temps fréquenté Justin Bieber ou encore Tyga), Younes Bendjima était vu en train de se changer les idées après sa séparation. Une pause méritée pour celui qui a ensuite repris le fil de ses activités à Los Angeles.

De son côté, Kourtney Kardashian n'a pas commenté cette rupture. Elle tient surtout à consacrer tout son temps à ses trois enfants, Mason (8 ans et demi), Penelope (6 ans) et Reign (3 ans et demi), elle qui est "heureuse d'être seule pour le moment". "Après toutes les histoires avec Scott au fil des ans, elle n'allait pas supporter cette histoire avec Younes. Elle a coupé les ponts. Elle se concentre sur ses enfants et elle-même", a-t-on déclaré le 15 août auprès du magazine People.