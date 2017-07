Kris Jenner : A 61 ans, la mère de Kim K s'affiche en bikini et affole la Toile

Kris Jenner nous envoie ses bons voeux pour l'été 2017. Actuellement en vacances dans le Sud de la France avec son compagnon Corey Gamble, la momager du clan Kardashian profite du beau temps pour se la couler douce, faire du shopping mais aussi prendre des poses très sexy devant son miroir.

Samedi 29 juillet, un cliché de la star de 61 ans a surgi sur les réseaux sociaux, provoquant un certain emballement chez les internautes. Publiée sur le compte Instagram de Khloé Kardashian, ladite photo montre la femme d'affaires vêtue d'un simple bikini blanc et d'un déshabillé en maille assorti, très fière d'exposer sa silhouette et ses courbes impressionnantes. Bien déterminée à faire un peu de publicité à sa célèbre maman, la bimbo de 33 ans compare volontiers cette dernière à un "snack", soulignant son admiration face à celle qui a vécu six grossesses au cours de sa vie.