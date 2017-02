Kris Jenner : La momager en route pour un 3e mariage ? Sa réponse cash

Lundi 20 février, Kris Jenner était l'invitée d'Ellen DeGeneres dans son célèbre talk show diffusé sur la NBC. L'occasion pour la momager du clan Kardashian d'évoquer le succès des récents projets de ses filles Kendall et Kylie (qui a enregistré des ventes record avec sa boutique de maquillage éphémère à New York), de revenir avec beaucoup d'émotion sur le braquage à main armée dont a été victime Kim K en octobre dernier à Paris mais aussi de parler de sa vie privée.

En couple depuis deux ans et demi avec Corey Gamble, un manager de 36 ans qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire des collaborateurs de Justin Bieber (Corey Gamble travaille étroitement avec l'agent artistique Scooter Braun, qui gère la carrière du Biebs), la femme d'affaires de 61 ans a été questionnée sur cette histoire d'amour qui dure. Si elle est très heureuse avec son boyfriend, l'ex-épouse de Caitlyn Jenner admet néanmoins qu'elle ne songe pas du tout à se remarier. "Vous savez, je l'ai fait deux fois [son premier mariage avec Robert Kardashian avait duré de 1978 à 1991, NDLR] et cela n'a pas si bien marché. Donc je ne sais pas. On ne sait jamais", a-t-elle déclaré à Ellen DeGeneres.

Lancée, Kris Jenner a affirmé qu'elle s'inspirait volontiers des relations à long terme de certaines personnes de son entourage qui n'ont jamais eu besoin de se marier pour officialiser les choses. Elle a notamment cité ses amis Goldie Hawn et Kurt Russell, en couple depuis 1983 sans jamais s'être passé la bague au doigt, mais aussi sa fille aînée Kourtney, qui a fréquenté Scott Disick, le père de ses trois enfants, de 2006 à 2015 sans en avoir fait son époux. "Tant que les choses vont bien, pourquoi tout gâcher ?", a-t-elle simplement conclu.