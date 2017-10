Kris Jenner, métamorphosée : Kim Kardashian la taquine

Les célébrités prennent un malin plaisir à surprendre leurs fans. Kris Jenner y est parvenue en présentant aux siens son nouveau look. Blonde et confortable en pyjama en soie, elle inspire à sa fille Kim Kardashian l'allure d'une "femme blanche célibataire"...

Ce lundi 23 octobre, Kim a embrasé les réseaux sociaux. La bombe de tout juste 37 ans a publié une photo de sa mère Kris Jenner, confortablement assise sur le sofa en velours de son salon. La star de télé-réalité de 61 ans arbore une coupe courte et blonde. Elle porte une robe de chambre, une chemise et un pantalon à motifs floraux Dolce & Gabbana et des bottines rouges Saint Laurent.

Des lunettes de soleil, une étole en fourrure, un sac Hermès en peau de reptile et un cocktail martini accessoirisent la tenue de Kris Jenner. En commentaire de sa publication, sa fille Kim invite ses 103 millions de followers à trouver la légende idéale.