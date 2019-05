Kris Jenner : O.J. Simpson donne des détails sur leur liaison torride

La famille Kardashian fait l'objet d'un nombre incalculable de rumeurs. L'une des plus folles (et persistantes) prête à Kris Jenner une liaison extraconjugale avec O.J. Simpson, le meilleur ami de son mari de l'époque, Robert Kardashian. L'aventure aurait bien eu lieu selon l'ancien joueur de foot américain, qui s'est vanté de ses exploits sexuels auprès d'un proche...

Norman Pardo est l'ancien manager d'O.J. Simpson. Il est également l'auteur d'un documentaire intitulé Who Killed Nicole et consacré au double meurtre de l'ex-épouse d'O.J. Simpson, Nicole Brown, et de son ami Ron Goldman. Dans ce documentaire, Norman Pardo raconte une conversation avec son ancien client.

En 2003, ce dernier lui avait relaté dans les moindres détails ses ébats avec Kris Jenner (à l'époque Kris Kardashian), à l'issue d'une soirée passée avec son mari Robert Kardashian et l'épouse d'O.J., Nicole Brown. Les quatre amis se baignaient dans un jacuzzi.