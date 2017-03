Kris Jenner prête à tout pour caser son fils Rob Kardashian !

Célibataire depuis sa rupture avec Blac Chyna, Rob Kardashian passe le plus clair de son temps avec sa mère Kris Jenner. Mais la donne pourrait bien changer ! On connaît les idées folles de la matriarche de l'Incroyable Famille Kardashian lorsqu'il s'agit de mettre ses enfants au charbon et elle a bien l'intention de rentabiliser le célibat de son fils.

Selon les informations du site Hollywood Life, l'ex-femme de l'avocat Robert Kardashian et de Caitlyn Jenner souhaiterait lancer une nouvelle télé-réalité pour trouver l'amour à son seul fils. La conséquence directe de l'annulation de la deuxième saison Rob & Chyna.

"Kris est en pourparlers avec les producteurs pour que Rob décroche son propre show pour trouver l'amour, qui s'appellerait Rob's Romance. Ce sera un peu comme Le Bachelor. Il ira manger et boire du vin avec certaines filles dans des endroits branchés de la ville, tandis que d'autres l'accompagneront dans des fast-food comme Taco Bell et Burger King. Kris veut être certaine que Rob rencontre une fille qui l'aime pour ce qu'il est vraiment", a rapporté un informateur du magazine tabloïd.

Rappelons que le jeune homme, qui a récemment fêté ses 30 ans, a vécu une histoire d'amour en dents de scie avec Blac Chyna, l'année dernière. L'ancienne strip-teaseuse de 28 ans et le jeune entrepreneur à la tête d'une entreprise de chaussettes grand luxe s'étaient fiancés après quelques mois d'idylle avant d'annoncer qu'ils attendaient un heureux événement. L'ancien couple s'était finalement séparé quelques mois après la naissance de la petite Dream (4 mois).

Coline Chavaroche