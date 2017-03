Kris Jenner : Retour au célibat à 61 ans ? Elle aurait largué Corey Gamble...

Il a été le premier homme après Bruce Jenner (devenu Caitlyn Jenner) et il a toujours été aux petits soins pour elle. Un dévouement qui n'a finalement pas suffi à combler Kris Jenner sur le long terme puisque Corey Gamble et la célèbre momager ne seraient plus en couple. C'est en tout cas ce que rapporte RadarOnLine.

Selon le site américain, Kris Jenner aurait récemment largué son toyboy de 36 ans. Raisons de leur rupture ? La brune hyperactive préfère consacrer tout son temps à sa famille qui tourne actuellement la saison 13 de l'émission de télé-réalité Keeping up With the Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian) diffusée sur E!."Kris a dit a à Corey qu'elle avait besoin d'espace pour pouvoir se concentrer sur sa famille et sur l'émission tout de suite", confie une source proche du célèbre clan Kardashian-Jenner à RadarOnLine. "Elle lui a dit qu'elle s'était mise de côté avec cette relation et qu'elle avait besoin de faire passer sa famille avant ses propres besoins", complète cette même source.

Corey Gamble semble avoir parfaitement saisi le message. Le jeune homme a bel et bien pris ses distances avec son ex puisqu'il se trouve en Afrique du Sud depuis plusieurs jours en compagnie d'amis, dont son boss, Scooter Braun, le manager de Justin Bieber. Pas de déprime à l'horizon mais plutôt de beaux instants de glisse à la montagne qu'il partage en grand nombre sur sa page Instagram.