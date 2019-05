Kris Jenner : Son petit ami Corey au coeur d'une dispute chez les Kardashian

Depuis qu'ils se sont rencontrés en 2014, Kris Jenner et Corey Gamble filent le parfait amour. Entre la momager de 63 ans et l'ancien manager de Justin Bieber, tout semble aller comme sur des roulettes. Mais cet homme de 38 ans suscite de nombreuses questions au sein de la famille. À commencer par Khloe Kardashian, qui affirme avoir des problèmes avec l'amoureux de sa mère.

Le problème est raconté dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian. Tout est parti d'un SMS de Kanye West à Corey Gamble. "Kanye a envoyé un texto vraiment malpoli à Corey. Un truc du genre : 'Je pense que c'est bizarre, on n'a jamais rencontré ta famille'", relatait Kim Kardashian auprès de Khloe, Kourtney et Scott Disick. "Bien sûr, c'est ce que nous pensons tous. Mais le fait que Kanye le lui dise si franchement... Je pense que ce n'était pas le bon choix", a ajouté Kim au confessionnal. Kourtney a également noté que Kanye était "très protecteur" avec la famille Kardashian et "essayait de prendre soin de tous".

Khloe Kardashian a dit adhérer à 100% avec le sentiment de Kanye. "Je suis d'accord avec lui. Nous ne savons rien à propos de Corey", explique la maman de True. "Le message de Kanye n'était pas génial, mais l'essence de son propos est vraie. Corey est très secret, donc je reste sur mes gardes quand je suis avec lui", a-t-elle ajouté au confessionnal.

Khloe assure également penser que l'union de sa maman avec Corey Gamble est vouée à l'échec. "Après le divorce de ma mère, je me disais : 'Okay, ça ne durera pas.' Je ne ressentais pas le besoin de m'attacher à cet homme. Puis quand j'ai vu que leur relation se poursuivait, j'ai essayé de le connaître mieux, mais il n'a jamais été réceptif", explique l'ex de Tristan Thompson. Affaire à suivre.