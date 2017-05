Kris Jenner terrorisée et harcelée : Un juge lui vient en aide

Kris Jenner peut désormais dormir sur ses deux oreilles. La matriarche de la famille Kardashian n'aura plus à s'inquiéter du détraqué qui la terrorise depuis déjà un bon bout de temps... Son harceleur, Joshua Jacobs, est sous haute surveillance et ne doit plus s'approcher de l'ex femme de Caitlyn Jenner durant trois années, rien que ça.

Comme sa fille Kendall Jenner, la femme de 61 ans a décidé de s'en remettre à la justice pour régler ce problème. D'après les informations exclusives de nos confrères de TMZ, le juge aurait signé mercredi matin une ordonnance de restriction permanente à l'encontre de Joshua Jacobs, ex-employé de la momager. Celui-ci a été arrêté pour avoir tenté de prendre contact avec Kris à trois reprises directement à son domicile plus tôt ce mois-ci. Le 1er mai, il a même réussi à se retrouver face à face avec sa victime : "Il a embouti le portail de notre quartier résidentiel avec sa voiture pour venir dans ma ville me chercher aux alentours de 13 heures", a déclaré Kris Jenner par le biais de son avocat.

Et si, quelques jours après son arrestation, Joshua Jacobs a été traduit en justice pour harcèlement avant d'être condamné à se tenir éloigné de Kris Jenner, il a désormais interdiction de contacter ou d'approcher à moins de cent mètres la principale intéressée et les membres de son "Klan" durant pas moins de trois ans, a expliqué l'avocat de la famille, Shawn Holley. "Les familles Jenner et Kardashian prennent la sécurité très au sérieux et poursuivront vigoureusement par toutes les voies de recours dont elles disposent, tant en cour pénale que civile, afin de s'assurer qu'elles sont protégées", a-t-il poursuivi.