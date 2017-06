Kris, Kendall Jenner et Kim Kardashian : Liguées contre Caitlyn, elles dénoncent

Pour défendre sa mère, Kim Kardashian est prête à tout. Dans un extrait du prochain épisode de L'Incroyable famille Kardashian, la starlette accompagnée de sa mère a souhaité réagir aux révélations de Caitlyn Jenner (autrefois Bruce), qu'elle a notamment livrées dans son autobiographie The Secrets of My Life, parue le 25 avril 2017 aux éditions Grand Central Publishing. Les deux femmes, sûres d'elles, n'ont certainement pas mâché leurs mots sur le père de Kylie et Kendall dans l'épisode diffusé ce dimanche 4 juin sur la chaine américaine E!.

"Nous étions un foyer et elle n'a jamais payé une facture depuis 1972 ! Elle ne savait même pas combien coûtait un jardinier", a lancé Kris Jenner, outrée par les propos de son ex-mari.

Ce n'est pas tout : Caitlyn Jenner évoque à coeur ouvert dans ses mémoires son premier divorce avec son ex-femme Linda Thompson, avec laquelle elle a eu notamment Brody et Brandon Jenner, mais également son envie de changer de sexe. Dans le court extrait, la mère de North et Saint West, très énervée, rétorque à sa mère : "Elle a commencé trois familles avec trois personnes différentes et nous a tous eus", à propos de son beau-père. Ce à quoi Kris Jenner surenchérit : "Je suis entièrement d'accord. Mais Caitlyn ne supporte pas la mauvaise publicité, donc je vais être le bouc émissaire. Elle va me jeter sous un bus."

Kendall Jenner y est aussi allée de ses commentaires désapprobateurs sur le grand déballage auquel s'est livrée Caitlyn : "J'ai entendu parler de toutes ces choses qu'elle raconte dans le livre et c'est fou à quel point la plupart ne sont pas vraies, s'émeut la jeune femme de 21 ans. Ce qui est dingue, c'est que je ne crois pas que ce soient des mensonges délibérés. Je crois qu'elle pense réellement que c'est ce qui s'est passé, pour des raisons que je ne m'explique pas."

Chez le Klan ça risque d'être (de nouveau) mouvementé très prochainement... Vivement la suite des événements !