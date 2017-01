Kristen Bell et son mari : Leur gênante "proposition de plan à 3" avec un acteur

En promotion pour leur nouveau film, Kristen Bell et son mari Dax Shepard ont fait un passage dans le talk-show d'Ellen DeGeneres, ce mercredi 25 janvier. Les deux acteurs, mariés depuis 3 ans, ont prouvé qu'ils sont aussi talentueux que drôles, et visiblement très ouverts d'esprit. L'acteur et réalisateur de 42 ans a confié une drôle d'anecdote à l'animatrice qui fêtait ce soir-là son 59e anniversaire. Lors de la dernière cérémonie des Golden Globes il a croisé l'acteur Riz Ahmed, que sa femme adore, et il a sauté sur l'occasion... pour les présenter !

"Je l'ai vu en premier et j'ai pensé qu'elle serait trop timide pour aller vers lui alors j'ai décidé de briser la glace. Je suis allé le voir en disant que ma femme avait un coup de coeur pour lui et que j'aimerais la lui présenter", a-t-il commencé à expliquer. Puis la star de Veronica Mars de continuer : "J'ai marché vers lui et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que je le trouvais très séduisant". "Ça l'a rendu très nerveux", a précisé son mari.

Et pour cause ! L'acteur anglais s'est demandé quelle genre d'idées le couple pouvait bien avoir en tête... "A la façon dont il m'a regardé, j'ai compris qu'il se demandait si c'était un coup monté un peu pervers. Comme si j'allais me montrer jaloux et me battre pour elle. Ensuite il a dû se demander si c'était une proposition pour un plan à 3. J'ai bien vu qu'il hésitait", s'est-il souvenu. Le malaise n'a pas échappé à la jolie blonde de 36 ans. "On l'a mis dans une position extrêmement gênante, mais nous étions tous sincères. Je lui ai dit à quel point je le trouvais fabuleux, très gentil et agréable à regarder", a-t-elle conclu.

C'est donc tous les deux que Dax Shepard et Kristen Bell ont fini la soirée... Sans regrets puisque le couple, qui a récemment fêté son anniversaire de mariage, semble toujours s'aimer comme au premier jour. Si ce n'est plus ! Depuis la naissance de leurs deux filles - Lincoln (3 ans) et Delta (2 ans) - le couple est plus soudé que jamais. Leur complicité ne devrait pas échapper aux spectateurs qui les retrouveront à l'écran dans le film CHIPs dont la sortie est prévue le 24 mars prochain.

Coline Chavaroche