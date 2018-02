Kristen Bell lève un tabou : "Ma fille et moi avons eu des vers..."

À Hollywood, Kristen Bell fait partie de ces actrices aussi cool que glamour, sublimes mais accessibles, décomplexées - à l'instar de Jennifer Lawrence. Preuve en est sa décontraction totale en évoquant un petit souci de santé que beaucoup auraient préféré taire : la mère de deux enfants a eu des vers qui se sont développés dans son estomac avant de poursuivre leur route dans ses intestins jusqu'à... vous savez.

La star de la série Netflix The Good Place était l'invitée, le 25 février 2018, du second numéro du talk-show The Joel McHale Show with Joel McHale, également diffusé sur la plateforme de streaming. Kristen Bell a raconté avec beaucoup de naturel ce fléau dont de nombreux enfants, et de fait leurs parents, sont victimes : "J'ai eu des vers il y a deux semaines. On les appelle des oxyures. Mes enfants en avaient. Ce n'est pas douloureux mais ça gratte. Je ne suis pas là pour vous parler de vers, mais je vais le faire : 50% des personnes de plus de 15 ans n'en ressentent pas les symptômes, à savoir les démangeaisons. Vos enfants les attrapent parce qu'ils mettent leurs mains dans leur bouche et c'est comme ça que les oeufs sont ingérés. Bien sûr, j'ai évidemment cherché des infos sur Google et c'est très contagieux."

Décidée à alerter la population sur cette urgence sanitaire, Kristen Bell poursuit son récit glaçant : "Vous devez surveiller et notamment regarder dans leurs selles. Quand vous essuyez leurs fesses. Ok, je l'ai fait et j'ai vu un petit ver, poursuit l'actrice sur un ton décalé. Je sais, elle est dégoûtante. Ma fille, pas le ver. En fait si, le ver était aussi dégoûtant." Toute la famille a donc été traitée : "Nous avons tous pris le traitement, mais je crois que seules Delta et moi avons été touchées."

Depuis dix ans, Kristen Bell est en couple avec Dax Shepard. Le couple s'est marié - un mariage low cost dont ils sont très fiers - en 2013. Ils sont les parents de deux filles : Lincoln (4 ans et demi) et Delta (3 ans).