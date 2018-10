Kristen Bell : Plan à 3, SM et jeux de rôle avec Dax Shepard ? Ils répondent !

Sur Instagram, Kristen Bell et son mari Dax Shepard ont tous les deux partagé la capture d'écran d'un mail reçu leur demandant s'ils souhaitaient commenter des rumeurs concernant leur vie sexuelle, alors qu'un article s'apprête à sortir sur le sujet. Le couple a préféré en rire.

"Star travaille sur une histoire basée sur une source qui affirme que Kristen Bell et Dax Shepard ont évoqué la possibilité de faire un plan à trois et de s'amuser avec des choses sexuelles, comme des objets SM, et qu'ils ont parlé de faire des jeux de rôle. La source dit que Kristen pense que c'est une assurance pour éviter que son mariage ne vole en éclats. Si vous souhaitez commenter cette histoire, merci de répondre avant midi, heure de la côte Est, jeudi 11 octobre", peut-on lire dans le mail en question.

Kristen Bell (38 ans), avec son humour habituel, a commenté ce mail. "J'aimerais beaucoup répondre mais cette difficile de parler avec ce bâillon autour de la bouche !", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, suivi par presque 8 millions d'abonnés. De son côté, Dax Shepard (43 ans) a lui aussi commenté. "La seule chose vraiment offensante dans toute cette histoire à la con, c'est de dire que @kristenanniebell ne fait pas toutes ces choses coquines par perversité mais seulement pour essayer de sauver son mariage. Je pense que nous savons tous que Bell est bien plus badass que ça. Je te donne à mon tour jusqu'à 16h pour commenter, Star", a-t-il écrit.

Cet article que Star voulait faire est sans doute lié au fait que Dax Shepard avait évoqué avec humour un faux plan à trois avec un acteur, lors d'une interview avec Ellen DeGeneres l'an dernier.

Thomas Montet