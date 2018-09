Kristen Bell : Son petit plaisir coupable dont son mari est privé

Kristen Bell et Dax Shepard sont mariés depuis 2013 mais s'aiment depuis plus de dix ans. Ce que l'actrice révélée dans Veronica Mars admire chez le père de ses deux enfants, c'est qu'il remporte chaque jour son combat contre ses addictions. Shepard a été accro aux drogues jusqu'à l'âge de 29 ans. Il a célébré, le 2 septembre 2018, quatorze années d'abstinence. Son épouse l'en félicitait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Pour autant, cela n'empêche pas Kristen Bell de se fumer un petit joint de temps en temps...

Invitée du podcast de WTF with Marc Maron, la star de 38 ans s'est montrée très détendue sur la question : "Je fume à côté de mon mari et cela n'a pas l'air de le déranger... Vive l'herbe !" Kristen ajoute qu'elle fume environ une fois par semaine : "Si je suis épuisée et qu'on va s'installer pour regarder 60 Minutes [un magazine d'info de CBS, NDLR], pourquoi pas ?" L'animateur du podcast, lui-même ancien drogué, a rendu hommage à Shepard pour sa force. Bell a alors renchéri qu'il l'avait même un jour autorisée à prendre de l'ecstasy en soirée et qu'il serait là pour prendre soin d'elle. "Lui n'a plus le droit parce qu'il ne supporte pas. Son cerveau n'a pas les bons composants pour gérer." Pour rappel, la Californie est historiquement l'un des États les plus tolérants envers le cannabis. Sa consommation à des fins médicales est légale depuis 1996 et son usage récréatif chez les adultes de plus de 21 ans l'est depuis deux ans.

Le 2 septembre sur Instagram, Kristen Bell postait un long message pour célébrer ce 14e anniversaire si important pour Dax Shepard. L'actrice louait son courage et son engagement tout en lui déclarant son amour : "Je t'aime comme je n'ai jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un un jour et je veux que tu le saches. Je te vois. Je vois comme tu travailles dur. Tu es un exemple d'être humain."

Lundi 17 septembre, Kristen Bell assistait à la 70e cérémonie des Primetime Emmy Awards. La série The Good Place dont elle est l'héroïne était nommée deux fois : meilleur acteur dans une série comique (Ted Danson) et meilleure guest star (Maya Ruduolph). La saison 3 débarque le 27 septembre sur CBS et quasiment en instantané sur Netflix en France.