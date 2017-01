Kirsten Dunst en route pour le mariage ?

Kirsten Dunst en route vers le mariage ? C'est ce que relaie le site Page Six du New York Post, selon lequel l'actrice de 34 ans serait prête à dire oui à son compagnon et partenaire de la série Fargo, Jesse Plemons. Les amoureux auraient franchi le cap des fiançailles le week-end dernier. On attend désormais l'officialisation de cette heureuse nouvelle.

Kirsten et Jesse s'étaient affichés en public au mois de septembre à Los Angeles. Ils avaient été vus à la terrasse d'un restaurant en compagnie de deux amis. Les rumeurs vont bon train à propos des deux comédiens depuis qu'ils ont été pris, cet été, en flagrant délit de baisers fougueux – et ce n'était pas sur le plateau de tournage. S'ils n'avaient pas posé ensemble durant la cérémonie des Emmy Awards en septembre, ils s'étaient retrouvés lors d'une after party. L'ex de Garrett Hedlund "s'est penchée vers Jesse et l'a embrassé passionnément après lui avoir caressé la joue de manière très affectueuse", aurait raconté une source à E! News.

Séparée depuis le mois d'avril 2016 de Garrett Hedlund, Kirsten Dunst a semble-t-il retrouvé l'amour. Et c'est au côté de Jesse Plemons, 28 ans, qu'elle s'affiche donc désormais. Le comédien est un acteur qui monte. Révélé dans Friday Night Lights entre 2006 et 2011, il a également joué dans Strictly Criminal avec Johnny Depp, ainsi que dans The Program, où il incarne Floyd Landis, l'ancien acolyte de Lance Armstrong. Du côté de la petite lucarne, on l'a aussi vu dans Breaking Bad et bien sûr dans la saison 2 de Fargo où il vit une idylle avec... Kirsten Dunst.