Kristen Stewart à Cannes : De Twilight à réalisatrice, transformation radicale !

La première fois que Kristen Stewart est venue au Festival de Cannes, c'était en 2012. A l'époque, elle jouait encore dans Twilight et s'apprêtait à dévoiler l'opus final de la franchise née de la plume de Stephenie Meyer. Sur la Croisette au côté de Kirsten Dunst, la jeune comédienne était venue défendre le film Sur la route. Chevelure brune et longue, elle était ravissante. Cette même année, elle était en couple avec Robert Pattinson, lui aussi vampire de la fameuse saga, et ils avaient passé le Festival en amoureux. Cinq ans plus tard, l'actrice est au rendez-vous cannois, mais les choses ont changé !

En quelques années, Kristen Stewart a beaucoup vécu. Elle a accueilli avec un certain soulagement la fin de Twilight, blockbuster "fleur bleue", voulant s'épanouir dans un cinéma d'auteur exigeant, loin des paillettes hollywoodiennes. Elle a ainsi réussi à s'imposer, remportant d'ailleurs le César du meilleur second rôle pour Sils Maria, du Français Olivier Assayas.

Dans sa vie privée, K-Stew a été au coeur d'un scandale après la révélation de sa relation avec le réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur, Rupert Sanders. Séparée de Robert Pattinson, elle a fait son coming out, décidant de ne pas cacher ses relations amoureuses afin de sensibiliser l'opinion sur l'importance de la liberté de préférences sexuelles. Et physiquement, c'est le changement aussi avec une coupe très courte, cheveux presque rasés et blonds. Dans sa tenue Chanel ce 20 mai, elle fait sensation côté style. Côté cinéma, elle est au Festival pour présenter en séance spéciale son court métrage en tant que réalisatrice, Come Swim (Viens nager), diptyque de la journée d'un homme ; portraits à la fois impressionnistes et réalistes.