Kristen Stewart amoureuse... et prête à s'engager avec Stella Maxwell ?

Après avoir enchaîné les histoires d'amour depuis sa rupture avec Robert Pattinson, Kristen Stewart serait prête à se réengager. C'est en tout cas ce que croit savoir Us Weekly. L'influent tabloïd américain annonce que la star américaine de 27 ans a emménagé avec sa girlfriend Stella Maxwell. Un grand pas en avant pour la jeune comédienne...

Selon le site du magazine américain, c'est une personne proche de Stella Maxwell qui a révélé l'heureuse nouvelle. Selon elle, les deux jeunes femmes "ont emménagé ensemble" et le top model, qui fait partie des Victoria's Secret Angels, "passe tout son temps" avec K-Stew lorsqu'elles ne travaillent pas. Les deux amoureuses vivraient sous le même toit, chez Kristen, à Los Feliz.

Il faut dire que ces dernières semaines, les deux jeunes femmes ne se quittent plus. Mi-avril, elles étaient ensemble à Coachella, ce qui, pour leurs fans, fait véritablement office d'officialisation. Puis Kristen Stewart est retournée sur le tournage d'Underwater, toujours accompagnée de la jolie blonde britannique.

Vers un nouveau chapitre ?

Stella Maxwell, qui habite du côté de New York où elle est propriétaire d'un appartement, aurait fait fondre l'ex-star de Twilight, au point de lui faire oublier ses récentes déceptions amoureuses. En effet, après l'ultra-médiatisation de sa rupture avec Robert Pattinson, Kristen Stewart s'est affichée en couple avec son ex-assistante Alicia Cargile, avant de révéler au grand jour sa bisexualité, entre deux histoires, l'une avec la Frenchie Soko, l'autre avec la chanteuse St. Vincent.

Mais depuis cinq mois, Kristen ne jurerait que par Stella Maxwell. "Elle l'apprécie vraiment", aurait confié une source proche du top de 26 ans qui avait très furtivement fréquenté Miley Cyrus à l'été 2015. "Elles essaient d'être ensemble autant que possible", a assuré cette même source.

En attendant, Kristen Stewart ne chôme pas. La comédienne continue de soigner son CV de réalisatrice. Avant de présenter à Cannes son premier court métrage, Come Swim, elle vient de mettre en scène un deuxième clip - après Take Me to the South de Sage + The Saints. Kristen a collaboré avec le groupe écossais Chvrches en signant un vidéo-clip délicat illustrant le titre Down Side Of Me, qui s'inscrit dans un projet visant à sensibiliser aux actions menées par le planning familial américain.