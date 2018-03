Kristen Stewart : Dîner en amoureux avec sa chérie, le top Stella Maxwell

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions d'admirateurs ! Ceux de Kristen Stewart sont ravis à chaque publication de photos de l'actrice et de sa chérie, Stella Maxwell. Le couple discret a récemment été vu profitant d'une soirée en tête à tête, dans un restaurant de Los Angeles...

C'est au Kismet que Kristen Stewart et Stella Maxwell ont été aperçues. La réalisatrice du court métrage Come Swim et sa petite amie top model y ont dîné mercredi soir (21 mars 2018). À en croire les photos, les deux femmes ont eu une discussion animée. Elles ont quitté l'établissement situé sur le Hollywood Boulevard à bord d'un 4x4 Porsche Cayenne conduit par Kristen.

Avant ce rendez-vous amoureux, Kristen Stewart et Stella Maxwell ont assisté à deux soirées consécutives Chanel (Kristen en est une des égéries), des événements mondains organisés la semaine des Oscars. La première a eu lieu le 28 février et célébrait l'ouverture de la Chanel Beauty House. La seconde, le 3 mars, lançait les festivités du week-end des Oscars.

De son côté, Stella Maxwell continue de régaler l'industrie de la mode et ses près de 4 millions de followers sur Instagram !