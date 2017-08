Kristen Stewart en couple avec un garçon ? L'actrice se dit "totalement ouverte"

Visage du numéro de septembre du prestigieux Harper's Bazaar, Kristen Stewart s'y confie à coeur ouvert, sans fard. Elle évoque notamment sa sexualité, elle qui d'ordinaire se fait plutôt évasive sur le sujet, tout en ayant déjà fait son coming-out sans s'épancher dessus pour autant. L'ex-star de Twilight se dit notamment "totalement ouverte" à avoir de nouveau une relation avec un homme, elle qui se disait bisexuelle et n'a pas été en couple avec un garçon depuis Robert Pattinson.

"Certaines personnes ne sont pas comme ça. Quand ils aiment le fromage fondu, ils vont en manger tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je veux tout essayer. Si j'ai pris du fromage fondu un jour, je vais dire 'C'était cool, c'est quoi ensuite ?'", confie la jeune femme, actuellement en couple avec le mannequin Stella Maxwell.

L'égérie du nouveau parfum Chanel, Gabrielle, s'est également exprimée sur la force de ses sentiments amoureux, elle qui a été en couple son assistante Alicia Cargile puis l'actrice et chanteuse française Soko. "J'ai été profondément amoureuse à chaque fois que je suis sortie avec quelqu'un, assure la star américaine. Pensiez-vous que je faisais semblant ? J'ai toujours accepté une dualité. Et vraiment, sincèrement, cru en elle. Je ne me suis jamais sentie confuse ou perdue et je n'ai jamais lutté contre. Je n'aime simplement pas qu'on s'en moque."