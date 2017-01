Kristen Stewart et Chloë Grace Moretz : Réunion complice pour les deux BFF

Cela faisait déjà un petit moment que Kristen Stewart et Chloë Grace Moretz n'avaient plus été vues ensemble. Très amies depuis qu'elles se sont rencontrées en 2013 sur le tournage du film d'Olivier Assayas, Sils Maria, les deux actrices hollywoodiennes sont visiblement restées en très bons termes et ne manquent pas de se réunir dès que leurs agendas le leur permettent.

Jeudi 26 janvier, c'est dans les rues du quartier branché de Los Feliz à Los Angeles que les comédiennes respectivement âgées de 26 et 19 ans ont été aperçues lors d'une virée shopping. Toutes deux vêtues de tenues décontractées, l'ancienne vedette de la saga Twilight et la jeune star révélée par les films Kick-Ass ont partagé un déjeuner avant de se rendre dans une boutique spécialisée en téléphonie mobile.

Coiffée d'un bonnet, lunettes de soleil sur le nez, Kristen Stewart arborait un léger sourire tandis qu'elle conversait discrètement avec son amie. Au naturel, Chloë Grace Moretz était vêtue d'un pantalon de jogging gris foncé et semblait également de très bonne humeur.

Depuis sa rupture surprise avec Brooklyn Beckham en août dernier, la pétillante blonde s'est montrée plutôt discrète, profitant de son temps libre pour militer pour les droits des femmes (elle avait participé à la Women's March le 21 janvier à Washington). De son côté, l'égérie Chanel fréquente depuis plusieurs semaines le mannequin Stella Maxwell, 26 ans également. Les deux femmes ont été vues pas plus tard que la semaine dernière en train d'échanger plusieurs baisers langoureux à l'aéroport de Milan, comme le montrent des photos publiées sur le Daily Mail.

Ce n'est pas la première fois cette semaine que Kristen Stewart et Chloë Grace Moretz ont été photographiées ensemble. Mercredi, le duo a été aperçu à la sortie d'un restaurant de West Hollywood avec quelques proches. "J'aime Kristen. C'est en réalité une très bonne amie. Elle est vraiment géniale", avait déclaré la seconde en 2013 au site E! News.