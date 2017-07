Kristen Stewart et sa chérie s'invitent incognito au mariage de deux femmes

Kristen Stewart et sa chérie ont joué, bien malgré elles, les wedding crashers (les serial noceurs, ces personnes qui s'invitent à des mariages sans y avoir été conviées). La star hollywoodienne et la belle Stella Maxwell se sont en effet incrustées à la fête de mariage de deux jeunes femmes à Winnipeg (Canada).

Kirsten Jennings, l'une des deux mariées, a raconté cette improbable fête à CBS News. "Le propriétaire est venu me voir. Il m'a dit 'Hey, est-ce que cela vous dérange si Kristen Stewart et sa petite amie Stella viennent boire quelques verres avec vous ?' Et j'ai dit 'Mais non bien sûr ! Aucun problème'", raconte la jeune femme, qui ne s'y attendait pas du tout. K-Stew et sa chérie Stella non plus d'ailleurs. Elles pensaient juste boire quelques verres dans cette pizzeria trendy de Winnepeg où Kristen tourne actuellement un film, JT Leroy.

À 22 heures, l'actrice et sa petite amie se sont présentées. Elles repartiront trois heures plus tard, après avoir discuté, dansé et bu des verres avec les mariées et quelques convives. Pour la petite anecdote, l'ex de Robert Pattinson aurait fait une demande au DJ du soir, à savoir un titre de Beastie Boys, groupe qu'elle adore. "Elles avaient l'air de deux filles normales. Elles faisaient un peu Hollywood, mais si on ne savait pas qui c'était, je ne sais pas si on aurait pu le dire", a précisé Kirsten alors que, sur Instagram, son ami DJ Karli Elizabeth Colpitts immortalisait la soirée avec notamment une photo de Kristen posant avec les deux mariées.