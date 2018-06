Kristen Stewart et Stella Maxwell : Amoureuses et discrètes...

Kristen Stewart et Stella Maxwell forment un couple discret ! Elles n'échangent aucun geste tendre en public mais se montrent nettement plus affectueuses en privé. La preuve en images avec ce dîner, à l'issue duquel l'actrice de 28 ans et sa chérie mannequin ne se sont pas lâchées...

Mardi soir (26 juin), Kristen Stewart, Stella Maxwell et deux amis se sont rendues au Scout, un restaurant de Los Angeles. Le couple a été photographié pendant et après le repas. Debout à l'entrée de l'établissement, Kristen et Stella étaient blotties l'une contre l'autre.

Les deux femmes pourraient prochainement faire leur retour à Paris ! La nouvelle Fashion Week consacrée aux collections Haute Couture saison automne-hiver 2018-2019 débute en effet ce dimanche 1er juillet. La comédienne égérie de Chanel et membre du jury du 70e Festival de Cannes est pressentie pour assister au défilé de la maison parisienne, un show auquel Stella Maxwell devrait participer.

Côté ciné, Kristen Stewart était à l'affiche du film Lizzie sorti en janvier aux États-Unis. Elle se mettra bientôt en scène dans Underwater et JT Leroy, deux longs métrages dont les dates de sortie sont toujours inconnues.