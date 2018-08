Kristen Stewart et Stella Maxwell : Main dans la main et câlines en balade

Depuis fin 2016, Kristen Stewart et Stella Maxwell vivent une grande histoire d'amour. L'actrice américaine et le top model néo-zélandais de 28 ans ont été photographiées le 20 août 2018 en balade dans les rues de Los Angeles. Très tactiles, les deux jeunes femmes se tenaient par la main, se prenaient dans les bras ou se caressaient l'oreille comme si elles étaient seules au monde, heureuses comme personne...

Après son histoire et sa rupture très commentée avec Robert Pattinson, son partenaire de la saga Twilight, Kristen Stewart ne s'est pas cachée quand elle a rencontré Stella. En mars 2017, l'actrice a profité de son passage dans le Saturday Night Live pour se moquer des tweets très lourds de Donald Trump dans lequel il prenait la défense de Pattinson à l'époque de leur rupture. Kristen Stewart interpellait alors le président : "Mec, tu vas encore moins m'aimer : non seulement je présente le SNL ce soir mais en plus je suis tellement gay !!!"

Kristen Stewart a plus tard précisé à propos de ce coming out dans le Guardian qu'elle était bisexuelle. Cela fait bientôt deux ans que l'actrice s'épanouit avec la star de Victoria's Secret, le top Stella Maxwell.

Au cinéma, Kristen Stewart poursuit son passionnant parcours. On l'attend dans le drame Lizzie, en maîtresse de Chloë Sevigny, mais aussi dans une évocation de la vie de l'actrice Jean Seberg dans Against All Enemies et le "biopic" Jeremiah Terminator LeRoy autour de l'escroquerie littéraire JT LeRoy, romancier inventé de toutes pièces par Laura Albert (auteure de ses livres) et incarné en public par sa belle-soeur. Kristen Stewart donnera également la réplique au jeune marié Vincent Cassel dans le thriller Underwater et sera au casting de la nouvelle version de Charlie's Angels.