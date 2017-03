Kristen Stewart : "Être bisexuelle ne fait pas de moi quelqu'un de perdu"

L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a provoqué un soulèvement à Hollywood et l'actrice Kristen Stewart a récemment saisi une occasion rêvée, sur le plateau de Saturday Night Live, de répondre à certains tweets. En promo pour son nouveau film, l'actrice "teeeeeellement homo" de 26 ans évoque ouvertement son rapport au sexe...

Le vendredi 17 mars sortira au Royaume-Uni le film Personal Shopper. Une semaine avant son arrivée en salles, Kristen Stewart s'est entretenue avec le journal britannique The Guardian. Elle y parle de son rôle d'ambassadrice de la cause LGBT, un rôle attribué par défaut après ses premières histoires d'amour homosexuelles, suivies d'un coming out officiel : "C'est dur d'en parler. Je ne veux pas avoir l'air présomptueuse, parce que tout le monde a sa propre expérience. Le thème de la sexualité est flou. J'essaye seulement d'accepter cette souplesse, ce côté flou, qui a toujours existé. Mais ce n'est peut-être que maintenant que l'on peut commencer à en parler."

"Je crois que les choses changent. En tant qu'individu, ajoute l'ex-héroïne de la saga Twilight, nous faisons tous partie du changement et de ce point de vue je peux en retirer un peu de crédit, j'imagine ; il n'y a pas de raison que je m'en désolidarise. Les préjugés disparaissent, c'est certain... Enfin, bon, ils existent encore totalement, il y a des gens qui continuent à vivre des choses affreuses. Mais c'est chouette qu'on n'ait plus à tout déterminer clairement. Tout ce truc de la certitude quant à savoir si vous êtes hétéro, gay ou autre. Être bisexuel ne fait pas de vous quelqu'un de perdu. Pas du tout. Pour moi, c'est plutôt le contraire", Suite à sa rupture avec Robert Pattinson, Kristen Stewart a vécu des romances avec l'actrice et chanteuse française Soko, Alicia Cargile, la chanteuse St. Vincent et le mannequin Stella Maxwell.

Personal Shopper est sorti en France le 14 décembre dernier et aux États-Unis le vendredi 10 mars. Cette année, Kristen Stewart était également à l'affiche d'Un jour dans la vie de Billy Lynn.