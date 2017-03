Kristen Stewart : Ravissante égérie beauté de Chanel

Kristen Stewart, Lily-Rose Depp, Pharrell Williams : Chanel dispose d'un redoutable trio d'égéries ! La première retrouve son rôle d'ambassadrice et se met en scène sur une nouvelle campagne publicitaire de la marque française. Elle prête son visage pré-transformation capillaire aux ombres Chanel...

Kristen Stewart figure sur la campagne d'une nouvelle de produits de beauté Chanel ! L'actrice de 26 ans et héroïne du film Personal Shopper (sorti en décembre dernier en France et le 10 mars aux États-Unis) porte sur une série de portraits les fards à paupières de la gamme Ombre Première, issue de la Collection Yeux 2017. Les cheveux ras et blond platine, Kristen lance à l'industrie beauté et à ses admirateurs un regard profond et mystérieux.

Comme Lily-Rose Depp et Pharrell Williams, Kristen Stewart prolonge son histoire d'amour avec Chanel. L'ex-héroïne de la saga Twilight se joindra à Pharrell pour une autre campagne publicitaire de la maison française, consacrée à son nouveau it bag baptisé Gabrielle. Les images de cette campagne publicitaire verront le jour le 3 avril.

Chanel en a récemment publié une vidéo teaser.