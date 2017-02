Kristen Stewart : Tendre et câline avec sa chérie Stella Maxwell à Los Angeles

Jeudi 9 février à Los Angeles, le couturier Tommy Hilfiger célébrait la présentation de sa nouvelle collection, une ligne qui marquait également sa deuxième collaboration avec le top Gigi Hadid. A cette occasion, une pléiade de mannequins stars ont accepté de défiler dans une ambiance très cool plantée à Venice Beach. Si Gigi a pu compter sur la participation de sa soeur Bella, elle a également retrouvé sur place ses amies Joan Smalls et Stella Maxwell.

Cette dernière, qui est notamment connue pour être l'un des Anges vedettes de la marque Victoria's Secret, a de son côté pu compter sur le soutien de sa petite amie, l'actrice Kristen Stewart. Inséparables depuis plusieurs semaines, les deux jeunes femmes de 26 ans ont été vues tendres et câlines, quelques minutes seulement avant le lancement du show. Coiffée d'un bonnet noir et vêtue de gris, celle qui a récemment fait son coming out dans l'émission Saturday Night Live n'a pas quitté des yeux sa chérie.

Deux jours auparavant, Kristen Stewart et Stella Maxwell avaient été photographiées dans les rues de New York. Paré de lunettes de soleil, le couple avait profité d'une journée pour faire quelques emplettes dans le quartier branché de Soho. La pétillante blonde, qui est représentée par l'agence The Lions Models, s'était brièvement rendue à Manhattan pour honorer quelques rendez-vous professionnels et sa compagne avait tenu à être du voyage. Toujours ensemble entre la Grosse Pomme et la Californie, les deux stars semblent s'être bien trouvées... Pourvu que ça dure !