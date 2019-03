Kristian Huselius brûlé vif : l'ex-joueur de hockey s'en sort de justesse

Kristian Huselius est connu pour avoir été hockeyeur professionnel. Son dernier match remonte à 2011, alors qu'il portait les couleurs des Blue Jackets de Columbus, une équipe canadienne. Il a également porté celles des Panthers de la Floride et des Flames de Calgary au cours de sa carrière.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Kristian Huselius vit sur ses terres suédoises et c'est chez lui, à Stockholm, que l'ancien sportif a été victime d'un terrible accident. Le week-end du 9-10 mars 2019, la cheminée à gaz de sa maison a explosé, provoquant une violente déflagration et le blessant sévèrement au visage. Le haut du corps de Kristian Huselius a été touché par les flammes, brûlant son visage et son épaule. Le Suédois a malgré tout réussi à appeler les secours qui l'ont rapidement transporté à l'hôpital. C'est depuis son lit qu'il s'est photographié, une image saisissante qui dévoile l'étendue de ses blessures (âmes sensibles s'abstenir encore une fois).

Malgré le sérieux de ses lésions Kristian Huselius a expliqué au quotidien Aftonbladet que la peau de son visage n'est pas morte, ce qui devrait lui permettre de ne pas garder de cicatrices une fois celles-ci soignées. Il devra en revanche subir une greffe de peau au niveau de l'épaule.