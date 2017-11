Kristina Mladenovic en couple avec un tennisman, leur idylle officialisée !

Passée par tous les états en 2017, la consécration après sa victoire à Saint-Pétersbourg, les larmes après son huitième de finale remporté face à l'Hispano-Vénézuélienne Garbiñe Muguruza à Roland-Garros, et la déroute après douze défaites consécutives, l'amie proche des frères Karabactic a ainsi pu compter sur Dominic Thiem pour l'accompagner dans cette saison 2017 aux deux visages. Star montante des courts, l'Autrichien a atteint de son côté les demies-finales à Rome et Roland-Garros et la finale à Madrid.