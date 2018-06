Kristina Mladenovic : Tendue pour soutenir son chéri Dominic Thiem battu

Dominic Thiem n'a pas réalisé la finale qu'il espérait, mais le joueur de tennis autrichien de 24 ans a pu compter sur le soutien infaillible de son clan, de son coach, de sa famille mais aussi de celle qui partage sa vie amoureuse depuis maintenant plus d'un an : la tenniswoman Kristina Mladenovic.

Éliminée dès le premier tour du tableau simples féminins, et en quart de finale de celui des doubles dames alors qu'elle était associée à la Hongroise Timea Babos, la Française de 25 ans était présente dans les tribunes du court Philippe-Chatrier pour assister au face-à-face très attendu entre Dominic Thiem et le roi de Roland-Garros, Rafael Nadal. Impérial pour décrocher son 11e titre parisien devant ses proches, submergé par l'émotion au point de laisser couler des larmes après son sacre, le joueur Espagnol a largement dominé son adversaire. Une défaite vécue dans la tension par Kristina Mladenovic qui est apparue très fermée.

Dans une récente interview accordée au Parisien le 28 mai 2018, la 54e joueuse mondiale s'était confiée sur cette position délicate de spectatrice : "C'est dur de le regarder. (...) J'anticipe, je vois sa tête, je connais ses tics. Je vis ça à fond mais j'essaie de ne lui montrer aucun signe de frustration ou de déception."

Déçue, la numéro 2 française l'était forcément tout autant que son compagnon qui s'est exprimé sur Instagram après sa finale perdue. "Ce n'est pas le résultat que je voulais mais je suis toujours très heureux d'atteindre les finales. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu aujourd'hui et je donnerai le meilleur de moi-même pour revenir plus fort l'année prochaine. Félicitations à @rafaelnadal pour son 11e titre ! C'est incroyable, ce que tu as accompli", a écrit le tennisman avec beaucoup de fair play.