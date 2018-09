Kristina Vogel, paraplégique à 27 ans : Elle quitte enfin l'hôpital

L'entraînement du 27 juin 2018 aurait dû être une sortie routinière jusqu'à ce que Kristina Vogel percute un autre cycliste et se fracasse le dos sur la piste en béton du vélodrome de Cottbus. Opérée en urgence à Berlin, la jeune championne de 27 ans n'a malheureusement pas eu le droit à un miracle. Victime d'une fracture du sternum et sévèrement touchée à la colonne vertébrale - elle a eu la moelle épinière sectionnée au niveau de la septième vertèbre et perdu toute sensibilité dans les jambes -, la championne olympique et onze fois championne du monde est depuis paraplégique. Un handicap qu'elle a mis de longs mois à officialiser.

Se déplaçant maintenant pour toujours sur quatre roues, Kristina Vogel a donné une conférence de presse mercredi 12 septembre 2018 à la clinique de Berlin où elle est hospitalisée depuis son accident. Entre larmes et sourires, l'Allemande a annoncé une grande nouvelle : elle est enfin autorisée à rentrer chez elle, dans sa ville de Erfurt. "Je me réjouis de pouvoir de nouveau dormir dans mon lit, de faire la cuisine moi-même, d'être pour la première fois dans mes murs, d'être seule avec mon compagnon. Je veux reprendre la vie et renoncer au maximum aux aides extérieures", a-t-elle assuré, faisant preuve d'une grande force.

Bien que paraplégique, elle n'a pas encore fait ses adieux au sport et à la compétition et se projette dans un avenir où elle pourra compléter son tableau de médailles même si c'est à présent dans le handisport. "J'aurais volontiers battu ce record [11 titres de championne du monde, NDLR]. C'est un rêve qui m'est désormais interdit. Mais peut-être que je gagnerai ma douzième médaille d'or ailleurs."

Lors de la conférence de presse, Kristina Vogel a tenu à remercier son compagnon Michael et a également dit combien les marques de soutien l'avaient surprise et émue : "Ça m'a touché très profondément, et ça m'a donné de l'énergie positive. J'ai pleuré de joie, lorsque je suis sortie du coma et que j'ai découvert tous les messages venus du monde entier."