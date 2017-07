Kristopher Van Damme : Canon, le fils de JCVD le rejoint sur son tournage à Rome

Dans la famille Van Damme, on demande le fils aîné. A l'instar de sa soeur Bianca (27 ans), bombe sexy qui maîtrise le grand écart à la perfection et que les spectateurs ont pu découvrir au côté de JCVD dans Trafic mortel, The Eagle Path ou encore Welcome to the Jungle, Kristopher (30 ans) est un beau gosse passionné d'arts martiaux et de cinéma.

Plusieurs fois, le jeune homme a également suivi les traces de son père dans des films d'action, dont ceux mentionnés plus haut. Sa dernière apparition notable remonte à l'année 2015, dans Pound of Flesh.