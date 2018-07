Kungs en couple avec Louane ? "Je suis heureux"

C'est une rumeur qui court depuis plusieurs mois. En novembre 2017, le magazine Public révélait, photos à l'appui, que Louane Emera était en couple avec le DJ et jeune faiseur de tubes Kungs – Valentin Brunel pour ce qui est de sa véritable identité. Cette idylle dure depuis juillet 2017, se murmure-t-il. En janvier 2018, c'est Voici qui en remettait une couche, confirmant l'aspect sérieux de cette relation pourtant compliquée tant les deux artistes ont des agendas très chargés. Aujourd'hui, dans un portrait publié dans Paris Match, le jeune Kungs a fini par évoquer sa vie privée... et cette fameuse histoire d'amour.

"Je suis heureux côté perso, c'est tout ce qu'il y a à savoir !", a clamé le musicien de 21 ans, qui "feint d'ignorer la question, ne confirme rien et opte pour la discrétion" selon l'hebdomadaire sorti le 26 juillet 2018. S'il n'évoque pas sa présumée compagne, actrice et chanteuse, il n'hésite pas en revanche à évoquer son quotidien très chargé... et la manière dont il combine pro et perso. "Tout est question d'organisation et de gestion du temps. Même si, ce mois-ci, je n'ai eu que trois jours off, explique-t-il. Lorsque je ne bosse pas, j'essaie de m'éloigner le plus possible de mon téléphone portable pour me consacrer pleinement à mes proches."

Louane Emera pourrait donc bel et bien faire partie de cet entourage sur lequel Kungs s'appuie. En rebondissant sur le suicide d'Avicii, DJ comme lui, le jeune Valentin affiche sa maturité et sa lucidité. "Le métier de DJ a aussi sa part d'ombre : on est parfois confronté à une grande solitude. Avec le décalage horaire, par exemple, il est difficile de parler à ses proches. Je vois le destin d'Avicii comme un message", martèle-t-il, en prétextant qu'il faut "savoir garder du temps pour soi". Et pour Louane ?