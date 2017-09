Kylian Mbappé au PSG, entouré des siens : Son adorable petit cousin de la partie

Lors de sa conférence de presse, Kylian Mbappé a lâché une bombe, révélant qu'"un événement" l'avait décidé à quitter l'AS Monaco, sans en dire plus. "Pour être honnête, j'étais dans l'optique de rester à Monaco. C'est le discours que j'ai tenu à tous les clubs que j'ai rencontrés à la fin de la saison", a d'abord confié le jeune footballeur aux journalistes, avant de faire dans le teasing. "Il s'est passé quelque chose, qui fait que j'ai changé de position et que j'ai souhaité partir. J'ai réfléchi, mes parents et mes avocats m'ont fait peser le pour et le contre et j'ai décidé de rejoindre le PSG, parce que c'est le projet qui me permettra d'apprendre tout en gagnant", a-t-il ajouté. Kylian Mbappé promet d'en dire plus, mais ultérieurement : "Ce n'est pas le moment ni l'endroit d'en dire plus. J'en parlerai bientôt, j'expliquerai ce qu'il s'est passé."

D'ici là, les spéculations vont aller bon train.

Olivia Maunoury