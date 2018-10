Kylian Mbappé, "le futur du football" : Couverture prestigieuse à 19 ans !

"Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un compte de fées social, de la misère à la richesse. Sa vie a débuté dans les quartiers difficiles de banlieues de Paris, où les hautes tours en passe de s'effondrer entourent le centre brillant de la ville", écrit la journaliste américaine dans le Time, dans la version papier ne sera disponible que dans quelques jours.

Alors qu'il aurait toutes les raisons de profiter de sa notoriété bien justifiée, le jeune footballeur originaire de Bondy garde les pieds sur terre : "On peut être les meilleurs du monde, champions du monde, comme aujourd'hui, et être oubliés dans quatre ans, parce que quelqu'un est arrivé et a fait mieux que vous. J'ai appris que les plus grandes stars et les plus grands joueurs étaient les plus humbles."

Cette maturité et ce sérieux, Kylian Mbappé les doit notamment à ses parents Wilfried et Fayza, son noyau dur : "On est très famille, toujours ensemble à la maison, tous à table pour manger ensemble. On n'a jamais abandonné ça."