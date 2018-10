Kylie Jenner : 1er Halloween pour Stormi, déguisée comme sa maman

Halloween suscite l'enthousiasme des stars ! Preuve en images avec Kylie Jenner, qui a célébré la fête des montres au cours d'un dîner en famille. La superstar et sa fille Stormi y portaient des costumes identiques...

Cindy Crawford et ses enfants mannequins Kaia et Presley Gerber (17 et 19 ans) n'étaient pas les seuls à lancer leur Halloween en grande pompe. Vendredi 26 octobre 2018, Kylie Jenner a assisté à un dîner sur le thème macabre du squelette. Elle en a partagé plusieurs images sur les réseaux sociaux, dont une sur laquelle apparaît sa fille de 8 mois, Stormi. Mère et fille y sont habillées de combinaisons intégrales noires imprimées de squelettes humains.

La combinaison a fait office d'uniforme pour la soirée. Kylie Jenner et quatre autres silhouettes, certainement ses soeurs, la portaient également.