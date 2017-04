Kylie Jenner : À 19 ans, la bimbo décroche sa propre émission de télé-réalité

Plus rien ne l'arrête ! Star des réseaux sociaux (elle vient de dépasser la barre des 90 millions d'abonnés sur Instagram) et femme d'affaires à succès avec les recettes impressionnantes de sa ligne de maquillage Kylie Cosmetics, Kylie Jenner est également une icône incontournable de la télé-réalité américaine, elle qui a été révélée il y a maintenant dix ans au côté de sa famille dans L'Incroyable Famille Kardashian. Mais rien n'est suffisamment beau pour la petite soeur de Kim K, qui compte bien la surpasser dans tous les domaines possibles...

Comme le révèle le site du magazine The Hollywood Reporter, la jeune femme de 19 ans aura prochainement droit à sa propre émission de télé-réalité. Sobrement baptisée Life With Kylie, celle-ci "explorera ses amitiés, ses relations familiales, tout comme ses projets professionnels qui incluent le succès de ses lip kits et son influence sur les réseaux sociaux", a-t-il été annoncé. L'émission comportera huit épisodes et sera diffusée au cours de l'été prochain. Multipliant les casquettes, Kylie Jenner en sera également la productrice exécutive. "Les deux dernières années ont été un incroyable cheminement grâce au soutien de mes fans. Cette émission me permettra de leur faire découvrir les coulisses de toutes les choses excitantes sur lesquelles je travaille actuellement, tout comme certains moments privés avec mes amis", a déclaré la principale intéressée.

Le week-end dernier (samedi 8 avril), celle qui s'est de nouveau séparée du rappeur Tyga s'était rendue à Sacramento pour assister au bal de promo du lycée Rio Americano, accompagnant un dénommé Albert Ochoa. Les caméras étaient évidemment présentes sur place et cet événement pourrait constituer l'une des premières histoires racontées dans Life With Kylie.