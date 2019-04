Kylie Jenner à Coachella avec Travis Scott, Jordyn Woods réapparaît au festival

Mais Kylie Jenner était-elle au courant, avant de partir, que son ex-meilleure amie se trouve également à Coachella ? Depuis que Jordyn Woods, qu'elle considérait comme sa soeur et qui habitait chez elle, a eu une aventure avec Tristan Thompson, les deux jeunes femmes ne sont plus en très bons termes. Kylie Jenner ne lui a encore pas pardonné d'avoir brisé le couple et la famille de sa grande soeur Khloé, dont la fille True vient tout juste de fêter son premier anniversaire.

Si Jordyn Woods sait qu'elle est depuis une persona non grata chez les Kardashian-Jenner, elle n'a pas résisté à l'envie de se rendre au festival de Coachella dès le vendredi 12 avril, tout en sachant qu'elle y croiserait certainement Kylie Jenner mais aussi sa grande soeur Kendall. Plus fort encore, Jordyn Woods n'a pas joué la carte de la discrétion puisqu'elle est montée sur scène lors du set de Jaden Smith et de sa soeur Willow, les deux enfants de Will Smith et Jada Pinkett. Une performance, pour laquelle elle portait un masque, dont elle n'a pas hésité à se vanter sur les réseaux sociaux...