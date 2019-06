Kylie Jenner : À l'hôpital pour sa fille Stormi, une belle frayeur

Heureuse maman d'une petite Stormi depuis plus d'un an, Kylie Jenner a vécu un moment particulièrement éprouvant le dimanche 2 juin 2019. La compagne de Travis Scott a informé ses millions de fans qu'elle avait passé la journée à l'hôpital pour son plus précieux trésor.

Kylie Jenner annonce dans une story Instagram qu'elle a passé la journée à l'hôpital avec sa fille Stormi en raison d'une réaction allergique. Le 2 juin 2019.

Quelques mois seulement après le début de sa relation avec le chanteur de 28 ans Travis Scott, Kylie Jenner a donné naissance à leur premier enfant le 1er février 2018, quelques semaines avant que sa grande soeur Khloé Kardashian n'accouche elle-même de sa fille True. Depuis la naissance de Stormi, Kylie Jenner gère d'une main de maître sa vie de jeune mère et son business qui continue de lui rapporter des millions, notamment grâce à sa gamme de cosmétiques.

