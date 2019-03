Kylie Jenner à son tour trompée par Travis Scott ? Le rappeur répond

Jeudi, le rappeur de 26 ans a reporté son concert prévu à Buffalo (dans l'État de New York) quelques heures à peine avant de monter sur scène, invoquant une soudaine maladie pour justifier ce contre-temps. Mais une source de TMZ affirme qu'en réalité, il se serait envolé dès mercredi pour Los Angeles afin de retrouver Kylie Jenner et leur fille Stormi (1 an). Le couple se serait vivement disputé autour de ces accusations d'infidélité. Une version des faits que le rappeur dément fermement : "Ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas trompée. Il a annulé un concert ce soir parce qu'il est malade", a commenté un de ses représentants auprès d'Entertainment Tonight.

Ces dernières semaines ont été riches en émotion pour la famille Kardashian-Jenner. Le 20 février dernier lors d'une soirée, le basketteur Tristan Thompson aurait trompé Khloé Kardashian avec la meilleure amie de Kylie Jenner, le mannequin Jordyn Woods. Cette dernière s'apprête finalement a donner sa version des faits dans l'émission de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, diffusée ce vendredi sur Facebook.