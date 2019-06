Kylie Jenner agacée par le fiancé de Jennifer Lopez : il fait machine arrière

Interviewé par le magazine Sports Illustrated, Alex Rodriguez, le fiancé de Jennifer Lopez, est revenu sur la soirée du Met Gala à New York le 6 mai 2019, et en particulier sur le dîner. L'ancien joueur de base-ball de 43 ans a précisé avoir été placé à la même table qu'Idriss Elba et sa femme Sabrina Dhowre, mais aussi que Kendall et Kylie Jenner. Il raconte : "Kylie parlait de son compte Instagram, de ses rouges à lèvres et de combien elle est riche." Un résumé qui sous-entendrait que la benjamine du clan Kardashian serait vaniteuse ? À moins qu'il s'agisse d'une simple pointe d'humour de la part d'A-Rod ?

La cadette du clan Kardashian a rapidement répliqué d'un simple tweet : "Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai juste parlé de Game of Thrones." Devenue récemment la plus jeune milliardaire de tous les temps à seulement 21 ans, Kylie aurait-elle pris la grosse tête ? Alex Rodriguez s'est empressé de lui répondre sur Twitter : "Oh mon dieu, c'est exact, Kylie ! C'est moi qui parlais de toi et de ta marque de maquillage et de combien mes filles t'adoraient. #GOT #respect." C'est ce qu'on appelle un rétropédalage en règle, à moins que... Certains internautes, comme le remarque le magazine People, se sont demandé si Alex Rodriguez n'était tout simplement pas sarcastique avec la jeune star.

Jennifer Lopez (49 ans) n'a de son côté pas pris part au débat. L'empire de Kylie est estimé à plus de 900 millions d'euros par le magazine Forbes : "Elle devient ainsi la plus jeune milliardaire 'self made' de l'histoire en étant à la tête d'une fortune à 10 chiffres et ce plus tôt que Mark Zuckerberg, qui avait 23 ans lorsqu'il a atteint le même niveau." Le magazine Forbes compare également la fortune de Kylie à celle de sa grande soeur Kim Kardashian. Celle-ci serait estimée à environ 350 millions de dollars (seulement). Soit presque trois fois moins que celle de sa demi-soeur, de dix-sept ans sa cadette.