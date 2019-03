Kylie Jenner : Aucune confiance en Travis Scott après les soupçons d'infidélité

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Kylie Jenner et Travis Scott suivent avec attention l'évolution de leur histoire d'amour, surtout après les soupçons de tromperie du rappeur. Des proches du couple révèlent que leur relation n'est plus la même et que Kylie et Travis n'ont même pas le temps d'arranger la situation.

L'info est signée TMZ ! Citant des sources anonymes proches de Kylie Jenner et Travis Scott, le site américain écrit que la plus jeune milliardaire autodidacte et son compagnon sont dans l'incapacité de se consacrer à leur relation, la faute à des agendas surchargés.

Kylie, qui a cessé d'accompagner Travis dans sa tournée, est occupée par le lancement de nouveaux produits de sa marque de produits de beauté. Son chéri rappeur sillonne à nouveau l'Amérique et mettra un terme à la tournée Astroworld – Wish You Were Here le mardi 26 mars.