Kylie Jenner bientôt maman : "Elle présentera le bébé dès sa naissance"

Disparue des radars depuis le mois de septembre dernier pour vivre sa grossesse à l'abri des caméras, Kylie Jenner prépare en coulisses son grand retour médiatique. Selon les informations révélées vendredi 19 janvier 2018 par Entertainment Tonight, la future maman de 20 ans prévoit en effet de faire son come-back sous la lumière des projecteurs dans les heures qui suivront son accouchement. Pour rappel, la petite soeur de Kim Kardashian attend une petite fille avec le rappeur Travis Scott (25 ans).

"Kylie passe la plupart de son temps à se reposer chez elle. Elle a vraiment apprécié cette période à l'écart. C'est la première fois de toute sa vie qu'elle n'était pas suivie par les caméras", a-t-on révélé. Enceinte d'environ huit mois, la star de télé-réalité n'a jamais commenté ou confirmé les rumeurs liées à sa grossesse. Désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que la jeune femme passe aux aveux. "Elle ne démentira pas le fait qu'elle a eu un bébé et elle n'évitera plus les questions à ce sujet", a-t-on ajouté.

Une annonce sur Instagram

Quant aux rumeurs qui la disaient prête à dire adieu à la célébrité et aux réseaux sociaux, il s'avère qu'elle sont fausses. "Le fait de se cacher n'est pas quelque chose de permanent. Dès que le bébé sera arrivé, elle fera une annonce et le présentera à ses fans. Elle évoquera également son choix d'avoir délaissé les réseaux sociaux et de se retirer de la vie publique", a-t-on précisé.

En outre, Kylie Jenner devrait très vraisemblablement annoncer la naissance de son enfant sur Instagram. "Oui, elle publiera une photo et confirmera qu'elle a un bébé. Elle a hâte de continuer à être véritablement elle-même, ce qui signifiera très bientôt d'être une maman et de le partager avec ses fans", a-t-on conclu.