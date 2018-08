Kylie Jenner : Déesse scintillante dans le clip inédit de son chéri Travis Scott

De retour dans les bacs avec la sortie de son troisième album studio intitulé Astroworld, opus qui fait d'ores et déjà un carton à travers le monde, Travis Scott (qui s'est produit au Lollapalooza Paris le 21 juillet dernier) a dévoilé lundi 6 août 2018 sur Youtube le nouveau clip de son tube Stop Trying to Be God. Une pépite réalisée par Dave Meyers bourrée d'effets spéciaux et faisant référence à la Bible.

En couple avec Kylie Jenner depuis un peu plus d'un an, le rappeur de 26 ans a fait appel à la mère de sa fille Stormi (6 mois) pour y faire une apparition. La star de télé-réalité américaine, qui célébrera ce 10 août ses 21 ans, y est vue à deux reprises dans la peau d'une Madone moderne (une déesse ?), dorée et scintillante.