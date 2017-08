Kylie Jenner : Deux fails, beauté et mode, dans la même journée !

Kylie Jenner, tout juste 20 ans, est l'une des célébrités les plus hot de la planète ! Un statut qui ne l'immunise pas contre les fails mode et beauté. La superstar en a été victime lundi soir, au cours d'un dîner avec sa grande soeur...

Ce lundi 15 août, Kylie, Kendall Jenner et leur amie Jordyn Woods ont été vues à Los Angeles. Les trois jeunes femmes quittaient le restaurant italien Pace, situé sur le Laurel Canyon Boulevard. Les Jenner sont sorties de l'établissement une main sur le visage, manifestant ainsi leur ennui face aux photographes. Ces derniers ont ainsi remarqué la différence de teinte entre la main de Kylie et son visage, plein d'autobronzant.

Visiblement, le lundi 15 août était un jour sans pour la plus jeune des soeurs Kardashian et Jenner ! Kylie a également été surprise dans l'après-midi, habillée d'une robe rouge à pois Realisation Par. La fondatrice de la marque de produits de beauté Kylie Cosmetics portait sous cette robe, que le vent a soulevée, un étonnant boxer beige en élasthanne. Le Daily Mail a publié les images de cette défaillance vestimentaire.

La semaine dernière, Kylie Jenner a fêté son 20e anniversaire en compagnie de ses proches, Travis Scott inclus. Le petit ami de la jolie brune lui aurait offert un collier en or et diamants, d'une valeur de 60 000 dollars (un peu plus de 51 000 euros).