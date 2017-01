Kylie Jenner : Deuxième membre des Kardashian la plus riche... Derrière Kim !

Kylie Jenner bat de nouveaux records et n'est visiblement pas près de s'arrêter en si bon chemin... Mardi 3 janvier, le prestigieux magazine Forbes a en effet dévoilé la liste des "30 entrepreneurs à succès de moins de 30 ans". Parmi eux se trouve ainsi la jeune vedette de télé-réalité, dont la marque Kylie Cosmetics n'en finit plus de cartonner. Un double honneur pour la femme d'affaires, puisqu'elle est en réalité la seule personnalité de moins de 30 ans à être citée dans ce classement. À tout juste 19 ans, elle peut donc se targuer d'avoir raflé une sacrée distinction...

Mieux encore, et comme le souligne si justement le magazine Us Weekly, la fille de Kris et Caitlyn Jenner peut également se féliciter d'être devenue en l'espace de quelques mois à peine la deuxième star de la famille Kardashian la plus fortunée. Toujours selon Forbes, Kylie a en effet empoché pas moins de 18 millions de dollars en 2016, un joli pactole pour une starlette de son acabit. Elle se positionne ainsi derrière son illustre grande soeur Kim Kardashian (51 millions de dollars), qui demeure toutefois la véritable star de L'Incroyable Famille Kardashian... Mais pour combien de temps encore ? À titre informatif, Kendall Jenner est à la troisième place avec 17 millions de dollars, elle est suivie par Khloé (15 millions), Kris (11,5 millions) et Kourtney (10 millions).

Kylie Jenner doit évidemment son succès fulgurant à son impressionnante popularité. Sur les réseaux sociaux, elle est la star la plus suivie sur Snapchat (plus de 100 millions d'abonnés) et talonne Kim K de très près sur Instagram (82 millions d'abonnés pour la première, 89 millions pour la seconde). Outre sa marque de cosmétiques, la chérie du rappeur Tyga a su faire fructifier son business grâce à de nombreux contrats. Elle est l'une des égéries vedettes de la marque Puma, continue de s'investir au côté de sa soeur Kendall pour leur ligne de vêtements Kendall + Kylie et ne cesse d'étendre son empire immobilier en faisant l'acquisition régulière de somptueuses villas qu'elle retravaille à son goût et qu'elle revend ensuite (avec plus-value) sur le marché.

