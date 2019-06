Kylie Jenner dévoile le dressing (colossal) de sa fille Stormi

Kylie Jenner est en pleine promotion de sa marque de soins pour la peau, Kylie Skin. Partout sur les réseaux sociaux, la ligne est épinglée pour son manque de qualité et une polémique sur le gommage aux noix, dangereux pour la peau, enfle. Bien que cette première collection ait été sold out en quelques heures, ces mauvaises critiques viennent ternir l'image de la marque. Il était donc temps que Kylie Jenner publie un vlog intitulé "Un jour dans ma vie" pour faire la promotion du restockage de son site...

La vidéo commence à 5h50 du matin pour la milliardaire. "Stormi m'a réveillée à 6h du matin, elle n'arrêtait pas de pleurer", déplore-t-elle. Après une bonne douche et s'être brossé les dents, Kylie va réveiller sa fille, qui faisait une sieste. "Est-ce que tu as bien dormi ? Veux-tu choisir tes vêtements aujourd'hui", questionne la compagne de Travis Scott. Si Stormi ne répond pas vraiment, Kylie dévoile au passage l'impressionnante collection de vêtements que possède déjà sa fille (âgée d'à peine 1 an). Sur des cintres, des dizaines et des dizaines de pièces sont suspendues. On aperçoit également des paires de chaussures, des manteaux, des vestes, des robes... bref, tout d'un dressing de grande !

Avec tout ce choix, Kylie Jenner a finalement lâché son dévolu sur un simple T-shirt crème de la marque Yeezy, créée par son beau-frère, Kanye West. Sur la vidéo, Stormi porte également un short noir et une paire de Nike Air Max 97 noir, doré et bleu. Plus tard dans ce vlog, l'adorable fillette fera une apparition surprise au travail de sa maman (dans les locaux de Kylie Cosmetics) et roulera à bord de sa Ferrari pour enfants dans les couloirs de l'entreprise. Une petite fille très gâtée.