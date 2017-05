Kylie Jenner : Elle se dévoile au réveil, sans maquillage et pas coiffée

Kylie Jenner est une des personnalités les plus influentes de l'industrie de la mode. Un statut qu'elle doit à ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qu'elle régale quotidiennement en y partageant les images de son quotidien. Ce week-end, la bombe de 19 ans leur a présenté son nouveau visage...

Après le fluo du festival de Coachella et le blond du Met Gala, Kylie Jenner a une nouvelle coupe de cheveux. La star de télé-réalité a simplement retrouvé sa couleur naturelle et étonné ses abonnés sur Snapchat. Kylie y a publié une story de vidéos vendredi 5 mai, consacrée à son programme du jour. Elle s'est notamment filmée au réveil, le visage non maquillé et décoiffée.

Samedi 6 mai, Kylie Jenner était plus apprêtée pour s'adresser à ses followers. La fille de Kris et Caitlyn Jenner et petite soeur de Kourtney, Kim, Khloé, Rob Kardashian et Kendall Jenner a notamment reçu la visite d'un des maquilleurs et d'une des maquilleuses préférés de la famille, Ariel Tejeda et Tokyo Stylez.