Kylie Jenner, Emily Ratajkowski... : Les touristes les plus sexy de juillet !

Toutes les bonnes choses ont une fin, à commencer par les vacances ! Les juilletistes de retour partageront un sentiment de nostalgie à la vue de leurs photos souvenirs. Ils se consoleront avec celles des mannequins les plus hot de la planète. Kylie et Kendall Jenner, Ilona Smet et Bella Hadid ont affolé les réseaux sociaux...

En effet, les plus belles cartes postales du mois de juillet ont été envoyées sur Instagram ! Les millions d'abonnés des soeurs Jenner, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, Ilona, et Bella Hadid se sont régalées à chaque publication de photos de vacances. La Française de 22 ans profite des siennes à Bali, en Indonésie, en compagnie de sa maman.

Contrairement à Ilona Smet et Joan Smalls (touriste aux Maldives), de nombreux autres mannequins ont jeté l'ancre en Méditerranée ou dans les Caraïbes, deux des destinations estivales préférées des stars ! L'île de Mykonos, en Grèce, a notamment accueilli la compagne du footballeur Gregory van der Wiel, Rose Bertram, Winnie Harlow et la petite soeur de Kate Moss, Lottie.

La nièce d'Alec Baldwin et femme la plus sexy de la planète, Hailey Baldwin, et Sofia Richie (fille de Lionel Richie et petite soeur de Nicole Richie) ont respectivement posé leurs valises aux Bahamas et en Jamaïque. Le Mexique a séduit Kylie Jenner – elle apparaît en couverture du numéro d'août 2017 du magazine GQ México – et Sara Sampaio.

Une Alessandra Ambrosio fraîchement rentrée d'Ibiza, la fille d'Alec Baldwin et Kim Basinger, Ireland Baldwin, la Française Tina Kunakey (en vacances à Biarritz) et Emily Ratajkowski ont également participé au défilé de maillots de bain virtuel.

Un défilé qui se poursuivra en août, et que Purepeople suivra avec une attention toute particulière...