Kylie Jenner en deuil : La bimbo effondrée par la mort d'un proche...

Sur son compte, Jorydn Woods avait annoncé la triste nouvelle une petite heure auparavant. "La nuit dernière le paradis a accueilli un nouvel ange. Mon papa. Il y a tout juste deux semaines il y a été diagnostiqué d'un cancer mais c'était déjà trop tard. J'apprécie les gentils mots de tout le monde et cela signifie le monde pour moi. Je n'arrive toujours pas à y croire. A jamais et pour toujours", a-t-elle écrit. Elle a également publié un portrait de famille où elle apparaît au côté de son papa, de sa maman et de ses frères et soeur.